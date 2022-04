Will Smtih, fuera de los Oscar por 10 años

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que Will Smith no podrá asistir a los Oscar y otros eventos de la organización por 10 años tras la bofetada que le propinó a Chris Rock.

Esta sanción ocurre a casi dos semanas de que el ganador del Oscar a mejor actuación perdiera los estribos y golpeara a Rock luego de que éste hizo una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett, esposa de Smith.

La medida se anunció tras una reunión de la Junta de Gobernadores de la academia para revisar su respuesta tras las acciones de Smith.

En un comunicado, la academia calificó las acciones de Smith como “inaceptables y dañinas”.

Smith renunció preventivamente a la academia la semana pasada y dijo que aceptaría cualquier sanción que se le impusiera.

“Acepto y respeto la decisión de la Academia”, dijo Smith en un comunicado.

La academia también se disculpó por el modo en que manejó la situación al permitir que Smith permaneciera en la ceremonia y recibiera su premio al mejor actor.

“Durante nuestra transmisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, lo sentimos”, dijo la academia.

“Esta era una oportunidad para nosotros de dar ejemplo a nuestros invitados, al público y a nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y los decepcionamos al no estar preparados para algo sin precedentes”.

