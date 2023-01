La actriz Annie Wersching muere a los 45 años de edad

La actriz Annie Wersching, mejor conocida por interpretar a la agente del FBI Renee Walker en la serie “24” y dar voz a Tess en el videojuego “The Last of Us”, ha muerto. Tenía 45 años.

Wersching murió en Los Ángeles el domingo en la mañana debido a cáncer, informó su agente de relaciones públicas a The Associated Press. No se especificó qué tipo de cáncer.

Annie Wersching, known for her roles in Star Trek: Picard, Timeless, and portraying Tess in the original The Last of Us, has died at the age of 45. pic.twitter.com/lTZJMtf3oK — IGN (@IGN) January 29, 2023

Neil Druckmann, creador de “The Last of Us”, tuiteó: “Recién perdimos a una artista y un ser humano hermoso. Tengo el corazón hecho pedazos. Mis pensamientos están con sus seres queridos”.

La actriz Abigail Spencer, que apareció junto a Wersching en la serie de ciencia ficción “Timeless”, tuiteó: “Te amamos Annie Wersching. Te extrañaremos profundamente”.

Les comparto este video donde podemos ver un poco del trabajo de la actriz Annie Wersching Q.E.P.D interpretando al personaje Tess para el videojuego 'The Last of Us'.

🎥 PlayStation#TheLastOfUs #AnnieWersching pic.twitter.com/4G0ewRST4K — El Heter (@ElHeter26) January 30, 2023

Oriunda de San Luis, Missouri, Wersching apareció en decenas de programas de televisión a lo largo de sus dos décadas de carrera.

Su primer crédito fue en “Star Trek: Enterprise”, y posteriormente tuvo papeles recurrentes en la séptima y octava temporadas de “24", al igual que en “Bosch”, "The Vampire Diaries”, la serie de Marvel “Runaways”, “The Rookie”, y más recientemente en la segunda temporada de “Star Trek: Picard”, donde interpretó a la Reina Borg.

Annie Wersching as Liana on the episode of Star Trek: Enterprise "Oasis" pic.twitter.com/M5JaTdMVqT — Star Trek Appreciation (@StarTrekArchive) January 30, 2023

We are sorry to report the passing of Star Trek Picard’s Borg Queen, the talented Annie Wersching. Her publicist has confirmed that she died of cancer today. pic.twitter.com/PWzYBQXJ7h — TrekMovie.com (@TrekMovie) January 29, 2023

Además le dio voz y actuación de captura de movimientos a Tess para el popular videojuego “The Last of Us”.

A Wersching se le diagnosticó cáncer en 2020, según Deadline, y siguió trabajando. Le sobreviven su esposo, el actor Stephen Full, y tres hijos. El domingo se abrió una página en la plataforma de financiación colectiva GoFundMe para apoyar a la familia.

