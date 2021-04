La actriz Aura Cristina Geithner hace su debut en OnlyFans

MÉXICO.- La actriz Aura Cristina Geithner, por fin debutó en la plataforma donde monetizan contenido erótico: OnlyFans.

Con más de tres décadas de trayectoria, Aura destacó no sólo por su trabajo en televisión, sino también por ser una mujer que sabe disfrutar de su sensualidad, incluso fue portada de revistas para caballeros, tanto en su natal Colombia, como en México, donde se mostró en todo su esplendor.

Antes de llegar a la plataforma de contenido exclusivo, la inolvidable "Potra Zaina" estuvo en varias ocasiones al límite de la censura en Instagram, por subir contenido que quitaba el aire a sus fanáticos.

Ayer miércoles por la mañana, la estrella de la televisión anunció a sus seguidores en sus redes sociales que ya podrían encontrar su sensual contenido en la plataforma. Aunque claro, si desean ver a la portentosa mujer como nunca, entonces tendrán que pagar una suscripción mensual, cercana a los 400 pesos.

"Soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios, no me dan miedo", aseguró a "People en Español".