La banda "Gorillaz" llevará su documental a la pantalla grande

Agencia

LONDRES.- La famosa banda virtual "Gorillaz" tendrá su documental, el cual se estrenará en el cine el próximo 16 de diciembre de 2019, el que se podrá ver proceso de grabación de dos de sus álbumes más alabados por la crítica, Humanz y The now now, así como sus respectivas giras.

El film abordará las largas jornadas en el estudio de grabación que vio nacer producciones emblemáticas de esta banda, fundada en 1998 por Damon Albarn, líder de la agrupación Blur, y el historietista Jamie Hewlett.

El documental mostrará mas allá de la banda, ya que se acercará a la familia virtual y dejará ver otros detalles como las horas de vuelo, trayectos durante las giras y sesiones de grabación.

También te puede interesar: Villano de las Chicas Superpoderosas se une a banda de rock

El documental tendrá por nombre "Reject false icons" y contará con una sola exhibición en cines.

(Con información de El Horizonte)