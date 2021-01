La Bebeshita llama "patán" a Rix; "Me pedía nudes, pero nunca le mandé nada", señala

MÉXICO.- Daniela Alexis "La Bebeshita" se suma a las acusaciones contra el youtuber Ricardo González "Rix", pues dice que una vez le pidió que le mandara fotos intimas.

El viernes pasado la influencer Nath Campos confesó en un video que "Rix" supuestamente había abusado de ella tras una noche de antro; luego de esto varias mujeres decidieron alzar la voz y compartir sus testimonios contra González.

Ahora es la cantante y exparticipante de Enamorándonos quien relató, en entrevista para Venga la Alegría, que a ella le pedía fotos eróticas, pero nunca se las envió.

Reprobó el comportamiento de Rix en contra de Nath y agregó como fue que lo conoció.

"Hace como siete años o más salimos. Era porque me invitaban a fiestas en común y me gustaba. Me invitó a su casa, pero de repente me enteré por otros youtubers que hablaba mal de mí.

"Así de 'es que me ruega' o 'qué asco ella' y también hablaba mal de otras mujeres, 'ya me la besuquié y bye'. Todo un patán", dijo.