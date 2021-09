La Casa Blanca desmiente tuit de Nicki Minaj sobre las vacunas antiCOVID

ESTADOS UNIDOS.- El pasado miércoles, la famosa rapera Nicki Minaj, oriunda de Trinidad y criada en Queens, Nueva York, publicó un polémico tuit sobre la efectividad de las vacunas anticovid, que inmediatamente generó una ola de respuestas tanto de rechazo como de apoyo, e incluso hizo que la Casa Blanca se pusiera en contacto con ella y le ofreciera hablar por teléfono con uno de los médicos de la administración Biden para aclarar sus dudas.

The White House has invited me & I think it’s a step in the right direction. Yes, I’m going. I’ll be dressed in all pink like Legally Blonde so they know I mean business. I’ll ask questions on behalf of the ppl who have been made fun of for simply being human. #BallGate day 3 https://t.co/PSa3WcEjH3