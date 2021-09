La Casa de Papel: Todo lo que deberías de saber antes de ver la temporada 5

Una de las series más famosas de Netflix es "La casa de Papel". Millones de personas de todo el mundo se han ‘enganchado’ a todas sus temporadas y, ahora, esperan con ansia la primera parte de la temporada 5, que será el final.

Los seguidores de esta ficción de suspenso y robos ya pueden ver la primera parte de la temporada 5 a partir de este viernes. Lo hará en dos partes de cinco capítulos cada una, por lo que el segundo volumen se lanzará el 3 de diciembre.

Este es el comienzo del final. Parte 5, Vol. 1 ya está disponible.

This is the beginning of the end. Part 5, Vol. 1 is now streaming.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/p0qk6dK0Vf