¿La elegida? Aseguran que Julia Garner será la nueva Silver Surfer

Justo en el ‘Día del amor y la amistad’, Marvel Studios compartió a quienes serán los protagonistas de la próxima película de ‘Los 4 Fantásticos’, dirigida por Matt Shakman.

Si bien ya están confirmados los actores que interpretarán a los famosos héroes, fue apenas hasta esta semana que comenzó a surgir el rumor de que la actriz Julia Garner se uniría al reparto para interpretar a otra versión de Silver Surfer.

A pesar de que diversos medios dedicados a compartir noticias del mundo del entretenimiento y de los superhéroes aseguran que su integración es real, Marvel Studios y Marvel Entertainment no han emitido un comunicado o póster oficial que lo confirme.

Anteriormente este personaje había sido interpretado por hombres, entre ellos Doug Jones en ‘Los 4 fantásticos’ de Tim Story, donde participaron Ioan Gruffudd (Mr. Elástico), Jessica Alba (Mujer Invisible), Chris Evans (La Antorcha Humana) y Michael Chiklis (‘La Mole’).

Laurence Fishburne fue el segundo actor en interpretar al surfista, gracias al filme de Josh Trank que no fue del agrado del público cuando salió en cines en 2015.

El fichaje no confirmado de la protagonista de ‘Inventando a Anna’ y ‘Ozark’ ha causado revuelo en redes sociales.

Hasta el momento, Julia Garner no se ha pronunciado al respecto.

Se rumora que la actriz estadounidense podría interpretar a otra versión de Silver Surfer llamada Shalla-Bal, cuya historia apareció por primera vez en la edición 48 de los cómics de dicho cuarteto.

Este personaje se topa en algún momento de su vida con Silver Surfer (Norrin Radd), quien le da una probada de sus poderes para proteger a su planeta; tiempo después se convierte en Silver Surfer.

