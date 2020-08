La hija de Alejandra Guzmán, crítica e insulta a Aylín Mujica y ella responde

Guadalara, Jalisco.- Cuando se trata de expresarse, la hija de Alejandra Guzmán no tiene filtros, motivo por el que Frida Sofía criticó a la actriz Aylín Mujica en un programa de televisión.

Durante la emisión del show de espectáculos de este viernes, la cubana dijo estar sorprendida por las groserías con las que se expresa la joven de 28 años en plataformas públicas como las redes sociales.

Frida Sofía no tardó en enterarse de la opinión que emitió Mujica y reaccionó como solo ella sabe.

"Aylincita, por favor no te metas conmigo, y no es porque soy la más chingona, no, por favor no te metas conmigo. Me quieres insultar, y luego no entiendes por qué respondo así.