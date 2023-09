La Monja 2 ¿Cómo le fue con la crítica especializada y la audiencia?

“La Monja 2” llego a las salas de cine en la mayoría de los mercados de todo el mundo el 8 de septiembre, perteneciente al Universo Cinematográfico de “El Conjuro”, es la secuela de “The Nun” del 2018 y la novena película de la franquicia, se trata de una de las películas de terror más anticipadas en este 2023, por lo que las expectativas eran importante por parte de los fanáticos.

La cinta debutó con un 59% de aprobación el conceso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual deja al proyecto calificado como “podrido”, posteriormente ha bajado al 45% lo cual es un resultado bajo.

La calificación de la audiencia en el sitio es un poco mejor manejando un 77% de aprobación, lo que indicaría que a la mayor parte del público le convenció, en el CinemaScore obtuvo una C+.

The grade is in- The Nun II scored a C+ Did you see this in theaters? Let us know your thoughts in the comments below. #TheNunII #CinemaScore pic.twitter.com/o7VSbT6IBE