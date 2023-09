‘La monja 2’ domina las taquillas en su primer fin de semana

A unos días del estreno mundial de ‘La Monja 2’, el filme recaudó en su primer fin de semana alrededor de 32.6 millones de dólares, sólo en cines de Norteamérica. Esto la convirtió en el éxito taquillero del momento.

A pesar de la gran noticia, a la secuela no le fue tan bien, tomando en cuenta que la primera película consiguió 53.8 millones de dólares en su primer fin de semana.

Is there anything more unsettling than The Nun’s smile? The Nun II - Now Playing Get Tickets Now! Link in Bio #ISawANun #TheNun2 #TheConjuringUniverse pic.twitter.com/vf2x3i7iyn