“La noche del demonio: La puerta roja” recibe calificación de la crítica y la audiencia

La noche del demonio: La puerta roja llegó a las salas de cine de la mayoría de los mercados de todo el mundo el 8 de julio, se trata de uno de los filmes de terror más anticipados en este 2023, el quinto filme de la saga “Insidious”, marca el final de la historia principal.

El filme representa el debut como director de Patrick Wilson quien además retoma el rol protagónico, volviendo a interpretar a Josh Lambert es una secuela directa de la primera (2010) y segunda entrega (2013), otros que regresaron fueron Ty Simpkins y Rose Byrne.

La cinta maneja un 38% en el consenso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual cataloga al proyecto como “podrido” y la calificación de la audiencia en el sitio es del 73% lo que indica una leve mejoría aunque tampoco es un resultado destacado.

