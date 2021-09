¿La nueva Yalitza? María Ramírez , la joven de rancho que debutará en Netflix

María Ramírez pasó de trabajar en el rancho de su familia, ubicado en su natal Matlapa, a ser parte del reparto de la nueva película de Luis Estrada, "¡Que viva México!", la cual se está filmando en San Luis Potosí.

La joven, de 22 años de edad, narró a EL UNIVERSAL que estaba paseando por Real de Catorce cuando un miembro de la producción la vio.

"Fuimos a conocer Real de Catorce y precisamente el día en que veníamos de regreso, aproveché para tomarme fotos afuera del túnel Ogarrio y ahí fue donde me vio Alan, un chavo de producción. Se acercó y me dijo que, en pocas palabras, estaban buscando a alguien como yo, que ya tenían en espera a varias chicas que habían hecho el casting, pero que ninguna realmente como yo", dijo.

Dicho hombre le preguntó a la joven potosina si estaba interesada en salir en la película y ella dijo que sí. Alan le tomó unas fotografías para mostrárselas a Luis Estrada para que éste decidiera si María era la indicada para representar a la novia del presidente del pueblo, el cual es interpretado por Damián Alcázar.

La joven puntualizó que en la cinta no tiene ningún diálogo, por lo que no tuvo que aprenderse el guion, pero aparece en varias escenas.

"Se portaron súper bien conmigo. [Fueron] amables, respetuosos, incluso me hicieron la invitación a que me anime a estudiar actuación, ya que algunos me compararon con María Félix, ya que dicen que a ella le pasó lo mismo que a mí, que la conocieron en la calle y la invitaron a participar en la película".