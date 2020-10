La pandemia por coronavirus no detiene a Karol G, la ha vuelto imparable

Fernanda Palacios

COLOMBIA.- Lejos de que su carrera se viera afectada por la pandemia, el éxito de Karol G ha ido en aumento.

Y es que, pese a la tempestad, este año la colombiana ha seguido llenándose de nominaciones, premios y nuevos lanzamientos musicales, probándose como una mujer y artista inquebrantable.

"Cuando empezó el encierro y tuvimos que cancelar todo, me dolió mucho porque estaba haciendo mi primera gira en arenas sola, y ya no pude hacerla. Sentí como que mi momento con 'Tusa' lo iba a perder porque en realidad todo pasó cuando la canción estaba más prendida.

"Pero al final del día Dios me dijo: 'Tranquila que aquí te tengo una guardada', y me llegó 'Ay, Dios Mío!'. La trabajamos, subió como espuma también y sigue estando en los Top 10 de los charts más importantes. Estoy muy agradecida", expresó la cantante en entrevista exclusiva.

Reaviva su amor a la música durante cuarentena

Lejos de pausar, Carolina Giraldo Navarro (su nombre real) aprovechó este tiempo en aislamiento para volver a enamorarse tanto de su proyecto como de su esencia femenina, lo que le ha dado una fuerza imparable.

"Todo este tiempo que estuve en casa me desconecté un poco de la industria y me conecté más conmigo misma. Empecé a ver mis videos viejos de cuando empecé a hacer música, cantando en mis primeros años y pensé: '¡Qué dura! ¡Mira todo lo que has conseguido!'

"Me volví a enamorar del proyecto, pero creo que me volví a enamorar más de Carolina que de Karol G, y por eso fue que saqué 'Ay, DiOs Mío!', porque dije: 'este año la gente esperará que yo venga con un montón de cosas y colaboraciones para mantenerme arriba. Y no. Decidí que este año yo le iba a apostar a Karol G'".

El video de este sencillo, el cual se viralizó casi al mismo ritmo que "Tusa", ya rebasa los 252 millones de reproducciones en YouTube.