La película de Uncharted es una realidad y tendrá a Tom Holland

MÉXICO.- La película de Uncharted lleva muchos años en el infierno de desarrollo y cada vez que parece que las cosas van viento en popa, se encuentra con algún tropiezo. El más reciente fue que Dan Trachtenberg, creativo que iba a ser su director, salió del proyecto. Dicho esto, PlayStation Productions tiene mucha fe en este proyecto, por lo que sigue en pie y ya tiene un nuevo proyecto.

Según informa Polygon, el nuevo creativo elegido para dirigir Uncharted será Travis Knight. Si nunca has escuchado el nombre, te contamos que es conocido por su trabajo como director de Bumblebee y de Kubo and the Two Strings, cintas que fueron bien recibidas por la crítica y el público. También tiene experiencia como animador en cintas de la talla de Coraline y ParaNorman.

Cabe mencionar que, pese a todos estos cambios, Tom Holland, actor mejor conocido por interpretar a Spider-Man, sigue formando parte del proyecto. Así pues, si todo permanece como hasta ahora, Holland será quien interprete a Nathan Drake en la pantalla grande.

Hay que recordar que la película de Uncharted está programada para estrenarse el 20 de diciembre de 2020 y que su producción comience a inicios del próximo año. Dicho esto, se desconoce si estos cambios han modificado los planes, pero no te debes sorprender si un cambio en la fecha de estreno llega en algún momento.