¡La primera latina! Shakira recibirá el ‘Premio Video Vanguardia’

Esta semana comenzó con excelentes noticias para Shakira, ya que se le otorgará uno de los reconocimientos más destacados en los Premios MTV Video Music Awards (VMA).

En este prestigioso evento, la cantante colombiana tendrá el honor de recibir el distinguido 'Premio Video Vanguardia' (‘Video Vanguard Award’ en inglés).

You know we could NEVER lie about this...



🚨 @SHAKIRA IS OUR 2023 #VMA VIDEO VANGUARD RECIPIENT 🚨



Don't miss out on music's most iconic night -- September 12 on @MTV 🚀 pic.twitter.com/OyRTA4lpSn — Video Music Awards (@vmas) August 28, 2023

La importancia del premio

El trofeo sólo se entrega a aquellos artistas reconocidos e importantes que hayan influido en la música y el entretenimiento, dejando un gran legado de contribuciones musicales. Esto la coloca como la primera artista latina en obtener tan preciado galardón.

‘Shakira es una verdadera fuerza global que continúa inspirando e influenciando a las masas con su destreza musical única. Es una pionera para las mujeres de todo el mundo y una de las primeras artistas en liderar la globalización de la música latina’ , declaró el CEO de los VMA.

The wait is OVER! @Shakira is returning to the #VMAs stage!!



What is your favorite memory of her at the #VMAs? pic.twitter.com/tWPFVAj7Ie — Video Music Awards (@vmas) August 28, 2023

Los MTV Video Music Awards serán transmitidos el jueves 12 de septiembre, a través de MTV.

La cantante colombiana también está nominada en la categoría ‘Mejor latino’, compitiendo individualmente con la canción Acróstico y en dueto con Karol G (TQG.

Los demás nominados son Rosalía (Despechá), Annita (Funk Rave), Grupo Pesado-Bad Bunny (Un X100TO) y Eslabón Armado-Peso Pluma (Ella baila sola).

(Con información de redes sociales)