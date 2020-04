Sin despliegue festivo, la reina Isabel II cumple 94 años

Londres.- Gran Bretaña conmemora hoy martes el cumpleaños 94 de la reina Isabel II en silencio: sin el usual saludo de salvas y repique de campanas.

Con el país en cuarentena y los miles de muertos por el Covid-19, la monarca decidió que el despliegue festivo de las fuerzas armadas no era apropiado. Tampoco sonarán las campanas en la Abadía de Westminster; la iglesia donde la reina se casó y fue coronada está actualmente cerrada.

La familia real compartió en redes sociales imágenes de Isabel para marcar la ocasión, pero siguiendo las reglas de distanciamiento social no recibirá visitas.

El único reconocimiento oficial de la familia real llegó vía Twitter, donde el Palacio de Buckingham publicó una película familiar privada de Isabel de niña, donde juega con su fallecida hermana menor Margarita.

Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother.



Happy birthday, Your Majesty! ✨🎂 pic.twitter.com/fusEVFsAJT