‘La Roca' y Oprah defienden su fundación de ayuda a Maui

Dwayne ‘La Roca’ Johnson y Oprah Winfrey respondieron a las críticas sobre la fundación que ambos crearon para brindar ayuda económica a Maui llamada 'People’s Fund of Maui’, después del terrible incendio que azotó a la isla.

El par fue juzgado por la clase trabajadora, ya que según ellos, les parecía irónico que personas con montones de billetes, le pidiera a la gente común dinero de sus bolsillos.

Ante tales comentarios negativos, ‘La Roca’ decidió pronunciarse en redes sociales, declarando que jamás fue su intención perjudicar la economía de quienes viven de sus ingresos mensuales.

Johnson aseguró que cuando vivía de ‘cheque en cheque’, se enojaba con facilidad al escuchar que alguien (con muchos ingresos) quería pedirle dinero.

El protagonista de ‘Baywatch: los guardianes de la bahía’ y ‘Entrenando a papá’, aseguró que aprendió la lección de la situación.

En el caso de Oprah Winfrey, la presentadora recalcó en una apareición en CBS Morning, que le sorprendió ver tantos comentarios negativos sobre su fondo de apoyo, los cuales según ella ‘desviaban la atención de lo que era lo más importante, que es la gente de Maui’.

La presentadora declaró que en aquel entonces estaba viendo de qué forma ayudar a Maui y tras hablar con varios habitantes, se dio cuenta que en realidad quería fundar su propio fondo.

Fue en ese momento que decidió prepararse lo suficiente para iniciar lo más pronto posible su proyecto de ayuda junto a Dwayne Johnson.

A pesar de la mala recepción de la fundación por varias personas, Winfrey se enorgulleció al mencionar que 'People’s Fund of Maui’ ha ayudado a alrededor de dos mil personas de la comunidad más afectada de Maui, Lahaina.

"The last thing you wanna hear when you're living paycheck to paycheck is someone asking you for money, especially when the person asking you for money already has a lot of money" (via @toofab)https://t.co/BJ0Cl0lOhq