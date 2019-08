Confirmado: el príncipe Eric de La Sirenita será… Harry Styles

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Fans de Harry Styles han hecho explotar las redes sociales debido a que se dio a conocer que el cantante y actor podría dar vida al Príncipe Eric en la versión live-action de “La Sirenita”.

El ex integrante de One Direction sorprendió con su actuación en el drama de Dunkerque, una cinta dirigida por Christopher Nolan en el 2017, que le generó muy buenos comentarios a su carrera.

Ahora, el músico de 25 años de edad, fue confirmado para entrar a la nueva versión de La Sirenita.

