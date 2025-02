‘La Venganza de los Sith’ regresa a los cines por su 20 aniversario

Los fans de las galaxias muy, muy lejanas no tendrán que esperar al 4 de mayo para mostrar su amor por los proyectos cinematográficos de George Lucas.

Este martes, la página oficial de Star Wars reveló que el ‘Episodio III: La Venganza de los Sith’ regresará a los cines el 25 de abril de este año para celebrar su aniversario número 20.

La tercera entrega de la trilogía de precuelas de Lucas, se proyectará en varios cines de Estados Unidos y de acuerdo con el comunicado de la franquicia, otros países también podrán disfrutar de la celebración.

La película, protagonizada por Hayden Christensen, Ewan McGregor y Natalie Portman, podrá disfrutarse en la pantalla grande en diferentes formatos, incluyendo por primera vez, 4DX.

Celebrate the 20th anniversary of Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith with the theatrical re-release. Experience it in theaters beginning April 25.



Art by Matt Ferguson.



Learn more: https://t.co/WlFKKrmUIm pic.twitter.com/VmaGavzGDM