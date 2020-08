La versión de “Pinocho” de Guillermo del Toro ya tiene elenco completo

Ciudad de México.- La versión stop-motion que el cineasta Guillermo del Toro prepara de Pinocho para Netflix ya cuenta con elenco completo de voces, entre los que se incluyen los actores Gregory Mann y David Bradley en papeles principales, reportó Deadline.

Mann, quien es nuevo en la industria, dará vida a Pinocho, mientras que Bradley, conocido por sus trabajos en la franquicia Harry Potter y en la serie Juego de Tronos encarnará a Geppetto.

Previamente se informó que Ewan McGregor también estaría ligado al proyecto como la voz de Pepito Grillo, y a él se le unirán otros artistas, en papeles por anunciar, como Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson y Burn Gorman.

Introducing the epic cast of @RealGDT's stop-motion PINOCCHIO film:



Newcomer Gregory Mann as Pinocchio

Ewan McGregor as Cricket

David Bradley as Gepetto



Plus:

Tilda Swinton

Christoph Waltz

Finn Wolfhard

Cate Blanchett

John Turturro

Ron Perlman

Tim Blake Nelson

Burn Gorman pic.twitter.com/Jo5HtfdVc4