Lady Gaga anuncia segunda fecha en CDMX para su tour 2025

Lady Gaga, la icónica cantante conocida por su estilo único y su voz inconfundible, ha anunciado una segunda fecha para su esperado tour en México.

La artista, quien visitará el país después de 13 años de ausencia, se presentará el 27 de abril de 2025 en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. Este concierto se suma al que ya había anunciado previamente para el 26 de abril, el cual se agotó rápidamente.

!Viva la MAYHEM! for 2 nights! April 26 and 27 in Mexico City. pic.twitter.com/7RWHWKEtAJ