Lady Gaga confiesa que fue violada a los 19 años

Durante una entrevista en el nuevo programa de Oprah y el príncipe Enrique, The Me You Can't See, Lady Gaga habló sobre las consecuencias psicológicas que tuvo tras la agresión sexual que sufrió a los 19 años y de cual salió embarazada.

"Tuve un brote psicótico total y, durante un par de años, no fui la misma chica. "Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'. Dije que no y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no pararon, me quedé paralizada y simplemente Ni siquiera lo recuerdo", confesó Gaga entre lágrimas.

Los efectos posteriores duraron varias semanas, según relató. Vomitó reiteradas veces en los días que siguieron. Tras acercarse a un hospital para recibir atención médica, la artista descubrió que estaba embarazada de su agresor.

De acuerdo con la también actriz, su brote psicótico comenzó con una crisis de dolor intenso en todo el cuerpo la cual la llevó al hospital donde fue transferida a un psiquiatra.

"La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de que me violaron. Me han hecho varias resonancias magnéticas y exploraciones. No encuentran nada, pero mi cuerpo lo recuerda", narró.

Sin embargo, la intérprete de "Born This Way" se niega a revelar el nombre del productor que abusó de ella.

"Entiendo este movimiento #Metoo, entiendo que algunos otros se sientan realmente cómodos con esto, yo no, no quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más.Este sistema es tan abusivo, es tan peligroso", aseguró.

Lady Gaga fue la primera personalidad en presentarse en el programa The Me You Can't See.

También te puede interesar:

¿Regresa High School Musical? Televisora juntará de nuevo a parte del elenco



Enrique Guzmán ratifica denuncia contra Frida Sofía; 'Voy con todo', afirma



Angelina Jolie posa cubierta de abejas; mira por qué lo hizo