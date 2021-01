Lady Gaga y Jennifer López brillan en la  toma presidencial de Biden

Ciudad de México.- Minutos antes de que Joe Biden tomara protesta como el Presidente número 46 de los Estados Unidos de América, Lady Gaga y Jennifer Lopez abarcaron la atención del mundo en la ceremonia.

Ambas cantantes intervinieron en el programa oficial que está siendo televisado para todo el mundo, y cuando la ganadora del Óscar y el Grammy salió a interpretar el Himno Nacional de los Estados Unidos, lo hizo sin cubrebocas, y rompió el protocolo porque la mayoría lo usó y sólo se lo quitó para tomar el micrófono y ejecutar su tarea.

Lo traía guardado en el vestido y se lo puso hasta después de saludar a los presentes y tomar su asiento, luego de entonar el Himno Nacional.

Tras un mensaje de diversos invitados continuó Lopez, quien tampoco usó mascarilla al salir, y se lo puso hasta después de su intervención.

Se enfocó en cantar "This Land is Your Land", de Woody Guthrie, y casi al concluir la pieza envió un mensaje en español que resonó en redes y medios.

"Una nación bajo un Dios indivisible con libertad y justicia para todos", recalcó.

Ellas actuaron ante líderes políticos de Estados Unidos, que incluyó ex Mandatarios como George W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama, la Cámara de Senadores, el organismo impartidor de justicia representado por jurados y magistrados, así como titulares de salud, ejército y educación.

Todos los espectadores usaron cubrebocas; algunos, clínicos y blancos, que son los sugeridos por personal médicos, y otros, de tela y diseñados para hacer juego con sus atuendos, como vestidos, trajes o abrigos.

La distribución de las sillas se realizó respetando la sana distancia y para evitar contagios por coronavirus, el gran azote de este siglo.

Gaga y JLo se sumaron así a históricas presentaciones en tomas de protestas de diversos Presidentes, como Aretha Franklin, quien estuvo presente en el inicio de mandato de Jimmy Carter, y Beyoncé, quien lo hizo con Barack Obama; Ricky Martin estuvo en la de George W. Bush, y el fallecido Michael Jackson estuvo en la de Bill Clinton.

