Lady Gaga se despide de su personaje Jo Calderone con ‘Mayhem’

A un día del estreno mundial de su álbum ‘Mayhem’, Lady Gaga habló sobre la inspiración que encontró en su video musical ‘You and I’ y su personaje de drag king: Jo Calderone.

Con la llegada de una nueva etapa en su vida y su octavo disco de estudio, Gaga se despidió de Calderone, quien le ayudó a conectar con su lado masculino y a averiguar qué buscaba en un hombre. Incluso ahora, su pasado sigue impulsando su carrera.

“(‘You and I’) fue, creo, el primer video en el que interpreté múltiples versiones de mí misma, y retomé eso en ‘Mayhem’. Pero Jo fue un personaje importante para mí. A través de él exploré lo que buscaba en los hombres y también lo que quizás me faltaba en mí misma”.

Además de aparecer en el video ‘You and I’, Jo hizo una aparición pública en los MTV Video Music Awards de 2011. Después de pasar varios años ‘unidos’, Gaga ha decidido soltar a Jo para siempre.

Lady Gaga reveals drag persona Jo Calderone helped her explore what she ‘was looking for in men’ https://t.co/9Dp8jesH4y pic.twitter.com/jlkZwlwapY

Desde que se anunció que su próximo proyecto musical llevaría el nombre de ‘Mayhem’, los fans de Lady Gaga comenzaron a preguntarse cuál sería la historia detrás de un título tan peculiar.

Ya que esta semana, ‘Mayhem’ saldrá al mundo, Gaga explicó que el título representa el viaje interno que ha recorrido a lo largo de su carrera en la industria musical.

“Desde el principio de mi carrera, siempre me ha fascinado algún tipo de tortura interna. Creo que siempre me he sentido un poco en guerra conmigo misma. Como si hubiera un lado suave en mí, pero también un lado muy intenso y un deseo de ser escuchada”.

“Mi deseo de ser escuchada me hizo ser muy ruidosa y perseguir mis sueños de una manera feroz, lo que trajo mucha belleza a mi vida. Pero también me alejó de mí misma en muchos sentidos y me apartó de cosas que me importan, como la comunidad y el amor”.