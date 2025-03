Lady Gaga vuelve a México con concierto en el Estadio GNP

Lady Gaga confirmó su esperado regreso a México con un concierto en la Ciudad de México como parte de la promoción de su nuevo álbum MAYHEM. La artista anunció en redes sociales que se presentará el próximo 26 de abril en el Estadio GNP Seguros, en un show producido por Live Nation y OCESA.

"¡Viva La MAYHEM! We're coming back. Mexico City. Estadio GNP Seguros. April 26", publicó la cantante en su cuenta oficial.

¡Viva La MAYHEM! We’re coming back. Mexico City. Estadio GNP Seguros. April 26. pic.twitter.com/9jcvv00lQQ — Lady Gaga (@ladygaga) March 3, 2025

El mensaje estuvo acompañado de un póster promocional donde destaca la Catedral Metropolitana, un símbolo del Zócalo capitalino.

Este evento marcará el regreso de Lady Gaga a la capital mexicana después de más de una década. Su última presentación en la CDMX fue en 2012, cuando ofreció un concierto en el mismo recinto como parte de su gira The Born This Way Ball.

Boletos y zonas del concierto

Hasta el momento, no se han revelado los precios de los boletos para el concierto de Lady Gaga en México. Sin embargo, se sabe que la zona Platino será la más costosa, debido a su cercanía con el escenario, mientras que la zona Naranja C tendrá los boletos más accesibles.

MAYHEM, el nuevo álbum de la artista, estará disponible a partir del 7 de marzo a través de Interscope Records, y su tour promete ser uno de los más esperados del año.

Con esta presentación, Lady Gaga reafirma su conexión con sus fans mexicanos, quienes han esperado por más de una década su regreso a los escenarios de la Ciudad de México.

Con información de Quadratin