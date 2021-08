La noche del sábado, la actriz Laisha Wilkins contestó a las críticas por parte de los usuarios de redes sociales, luego de arremeter en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, comentando que le gustaría "escupirle a la cara".

A través de su cuenta de Twitter, la actriz publicó un mensaje en donde pide que no se enojen con ella

"No se enojen conmigo, yo no quité medicamentos y dejé morir a 1600 niños, ni inventé un modelo Centinela que no sirvió más que para confundir, ni escondo cifras, ni minimizo una pandemia, ni doy mal ejemplo con máscara médica, yo no fui culpable de no proteger a los médicos, ni del mal manejo…", se lee en el tuit.

No se enojen conmigo, yo no quité medicamentos y dejé morir a 1600 niños, ni inventé un modelo Centinela que no sirvió más que para confundir, ni escondo cifras, ni minimizo una pandemia, ni doy mal ejemplo😷, yo no fui culpable de no proteger a los médicos, ni del mal manejo… — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) August 8, 2021

De igual manera, Laisha replicó un comentario de un usuario en donde dijo que jamás lo hubiese elegido la OMS.

"Yo también… tu presidente lo eligió, de premio por el infanticidio y genocidio, jamás lo hubiera elegido la @opsoms", escribió.

Yo también… tu presidente lo eligió, de premio por el infanticidio y genocidio, jamás lo hubiera elegido la @opsoms 🤦🏻‍♀️🤪 https://t.co/HFHjWFDsYh — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) August 8, 2021

Finalmente, la actriz puso fin a las publicaciones indicando que ya se iba a descansar, sin antes criticar a los que defienden a López-Gatell.

"Ya me voy a dormir, descansen… si no son de los que defienden mataniños. #GutNait".? Arremete contra el subsecretario

Ya me voy a dormir, descansen… si no son de los que defienden mataniños. #GutNait✨☁️ — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) August 8, 2021

Laisha Wilkins dividió opiniones en Twitter luego de escribir un mensaje dirigido al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. La actriz de 45 años arremetió en su contra y generó una ola de reacciones a favor y en contra.

Por ello, muchos usuarios en redes sociales lamentaron el mensaje.

"Me encantaría encontrarme a @laishawilkins en la calle para felicitarla por su gran aporte a la ciencia. Su trabajo mejorando las condiciones de vida del mundo, gran investigadora". "Cualquiera puede decir una estupidez, mostrar su irrespeto o indecencia y peor aún, exponer su profunda ignorancia sobre lo que habla. Lo que me apena mucho es ver tanta gente celebrando tan grotesca irreverencia". "Cuando están en el olvido y quieren sus 5 minutos de fama salen con cualquier tontería. Con escupitajos quiere arreglar el mundo, pero no propone, no aporta, no ayuda", son algunos de los comentarios que descalificaron a la actriz de melodramas como "La candidata", "Tres veces Ana" y "Soñadoras".

