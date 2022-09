Lalo España condena los ataques en su contra tras criticar a AMLO

Eduardo (Lalo) España condenó que los usuarios de redes sociales lo atacaran fuertemente luego de expresar que uno de los peores gobiernos ha sido el de Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter oficial, el actor expresó que esta vez el fanatismo político llegó lejos, pues varios internautas le recordaron el fallecimiento de una de sus exparejas, algo que calificó como “asqueroso”.

“Puedo ignorar muchos comentarios estúpidos de odio, homofobia, etc, pero cuando el fanatismo político lleva a algunas personas a mezclar y meterse con la muerte de la pareja de un ser humano público o no público, resulta asqueroso, refleja una pobreza de espíritu inconcebible”, acusó el comediante.

Puedo ignorar muchos comentarios estúpidos de odio, homofobia, etc, pero cuando el fanatismo político lleva a algunas personas a mezclar y meterse con la muerte de la pareja de un ser humano público o no público, resulta asqueroso, refleja una pobreza de espíritu inconcebible. — Eduardo España (@laloespana) September 5, 2022

Ante esto varias personalidades enviaron su apoyo, incluso el standupero, Franco Escamilla le aconsejó hacer oídos sordos ante los ataques de odio, pero cuando todo parecía acabar ahí, otro usuario reprobó que el creador de contenido estuviera en contra del mandatario.

Oídos sordos, maestro.

Te mando abrazo. — Franco Escamilla (@franco_esca) September 5, 2022

El decepcionado fan de Escamilla, comentó que así le pasó con otros ídolos, como Eugenio Derbez y el mismo Lalo España, pero se niega a seguir admirándolos si van en contra de López Obrador.

“Tu No franco!! Por favor tu no!! Admiraba tanto, pero tanto a @EugenioDerbez y a @laloespana... Todos son libre de opinión! Pero no pueden hablar mal de un presidente que ha levantado a México y lo ha sacado de la ruina en la que estaba… Dtb @franco_esca”, escribió el usuario.