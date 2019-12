Lanzan el primer tráiler Black Widow (video)

Notimex

Ciudad de México.- Marvel dio a conocer el primer tráiler de la cinta ‘Black Widow‘, protagonizada por Scarlett Johansson, y representa el inicio de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En el inicio del adelanto fílmico, que tiene una duración de más de dos minutos, Black Widow señala: “Solía no tener nada y luego conseguí este trabajo, esta familia, pero nada dura para siempre”. Acto seguido, se muestran algunas escenas de la superheroína al lado de Hawkeye y Nick Furry, interpretados por Jeremy Renner y Samuel L. Jackson, respectivamente.

“Tenemos asuntos pendientes, tenemos que volver a donde todo comenzó”, es uno de los diálogos que Black Widow dirige al personaje interpretado por la actriz Florence Pugh, con quien desarrolla una secuencia de combate para dar paso a la aparición de los actores David Harbour y Rachel Weisz, quienes se integran al UCM.

Black Widow’, cuyo estreno se prevé para mayo de 2020, se enfocará en la vida de Natasha Romanoff, sus inicios como espía rusa y su integración al equipo de superhéroes conocido como ‘Los Vengadores’.

La historia enfocada en el personaje encarnado por Johansson desde el año 2010 en el filme Iron Man 2, fue anunciada de manera oficial en la Convención Internacional de Cómics de San Diego, celebrada en julio de 2019.

A través de Twitter, el primer tráiler de la cinta logró convertirse en el número uno de las tendencias a nivel global; en dicha plataforma, la cuenta oficial de Marvel Studios también compartió el nuevo póster de la película, así como la fecha de estreno de la misma, el 1 de mayo de 2020.

Luego del estreno de ‘Black Widow‘, dirigida por Cate Shortland, le seguirán la cinta ‘Eternals’, en noviembre de 2020; mientras que para el año 2021 ‘Shang-Chi and the legend of the Ten Rings’ y ‘Doctor Strange in the Multiverse of the Madness’, las cuales también forman parte de la misma etapa del UCM.