Lanzan el primer tráiler de "Hustlers" con Cardi B y JLo

Ciudad de México.- "Hustlers", la película protagonizada por Jennifer López ha lanzado su primer tráiler oficial.

Las mujeres están copando el género criminal con cada vez más películas, especialmente dentro del mundo de la comedia. STX Films lanzó hoy el primer tráiler de “Hustlers” para continuar ganando terreno.

Jennifer Lopez y Cardi B se convierten en stripers en la cinta, basada en hechos reales y que cuenta con un elenco completamente femenino en el que también aparecen Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

Esta historia está inspirada en un artículo periodístico de la New York Magazine, donde un grupo de ex strippers deciden convertirse en Robin Hood y estafan a sus antiguos clientes de Wall Street.

Lorene Scafaria es la guionista y directora de esta película que narra la historia real de un grupo de bailarinas de "striptease" de Nueva York.

Mercedes Ruehl (The Fisher King), Trace Lysette (Transparent), Mette Towley (Cats) y Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale) también participan de esta película escrita y dirigida por Lorene Scafaria (Seeking a Friend for the End of the World).

El filme se estrenará el próximo 13 de septiembre en Estados Unidos, marcará el debut en el cine de Cardi B.