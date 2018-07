Fredie Mercury 'renace' en nuevo tráiler de Bohemian Rhapsody

Agencia

Ciudad de México.- La canción Bohemian Rhapsody, una de las más icónicas de Queen, nació por la curiosidad y gusto de la banda de experimentar, mientras que "We will rock you", fue creada con las ganas de que el propio público pudiera interpretarla.

El nuevo tráiler de la película "Bohemian Rhapsody", muestra los momentos clave de la creación de dos de las canciones más representativas de la banda británica, informa el portal Milenio.com.

El clip, de poco más de dos minutos, muestra cómo Freddie Mercury, interpretado por Rami Malek; John Deacon (Joseph Mazzello), Brian May (Gwilym Lee) y Roger Taylor (Ben Hardy), deciden "ponerse experimentales" y utilizan distintos instrumentos, utensilios y objetos para la creación de sus canciones.

La película, dirigida por Dexter Fletcher y Bryan Singer, con un guión de Anthony McCarten, se estrenará el 2 de noviembre.

"La única cosa más extraordinaria que su música, es su historia", inicia el tráiler que además muestra el momento en que el vocalista de la banda y uno de los cantantes más queridos de la historia del rock, Freddie Mercury, conoce a Mary Austin su primera novia y uno de los amores de su vida.

En otro momento, también muestra brevemente a Mercury acompañado Jim Hutton, a quien conoció en un bar en los años 80 y con quien vivió y fue el otro gran amor del cantante.

"Eres una leyenda, Freddie", le dice Roger Taylor a lo que el intérprete le responde, "todos nosotros somos leyendas".