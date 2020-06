Lanzan primer avance de la nueva 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder

Guadalajara, México.- El director estadounidense Zack Snyder compartió hoy el primer avance de su versión de Liga de la Justicia, denominada usualmente como el Snyder Cut, lo que ha provocado revuelo en las redes sociales.

En el teaser, que fue publicado en YouTube, se muestra a la Mujer Maravilla, interpretada por Gal Gadot, descubriendo al villano Darkseid, el gobernante del planeta Apokolips, en unas pinturas dentro de lo que parece ser una cueva subterránea.

Durante el hallazgo, Lex Luthor (Jesse Eisenberg) dice en voz en off: "La campana ya ha sonado y la han escuchado. En la oscuridad, entre las estrellas. Ding dong, el Dios está muerto".

El clip de 34 segundos termina con una escena de batalla de flashback y una toma de Darkseid, quien originalmente fue planeado como el villano de la Liga de la Justicia, pero fue reemplazado por Steppenwolf, su tío, en la versión lanzada en los cines en 2017.

First ever sneak peek at JL. Get ready for more at DC FanDome. @hbomax #releasethesnydercut #DCFanDome pic.twitter.com/WIWwFo4Xnt