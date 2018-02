¡Wow! Lanzan nuevo teaser de 'Avengers: Infinity War'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Los fanáticos de Marvel estuvieron atentos durante el Super Bowl para disfrutar del teaser de los Avengers: Infinity War.

De acuerdo con información del portal de noticias Milenio, en el clip, aparecen todos los Avengers luchando contra el poder de Thanos con el objetivo de defender la Tierra.

Mientras Spiderman está en el espacio evitando, el Capitán América une sus fuerzas con Black Panther para defender el planeta.

Esta es una de las cintas más esperadas de este año y para la compañía representa la culminación de los últimos diez años del Universo Cinematográfico de Marvel.

La cinta llegará a las salas de cine el próximo 4 de mayo.

Aquí te dejamos el avance para que disfrutes:

Black Panther cautiva a los amantes de Marvel

Los afortunados que ya han podido ver el filme de Ryan Coogler a la que muchos ya consideran "la mejor película del Universo Cinematográfico Marvel"; el estreno oficial en las salas de cine es el próximo 16 de febrero.

De acuerdo con el portal El Espectador, La cinta del rey de Wakanda ha conquistado a la crítica, que ha alabado que se trate de una película de superhéroes en el que prácticamente todos sus personajes son de raza negra. Además, las protagonistas femeninas del filme, Nakia (Lupita Nyong'o), Shuri (Letita Wright) y Okoye (Danai Gurira), han conquistado a los primeros espectadores, que las han nombrado como nuevos iconos feministas.

Después de debutar en Capitán América: Civil War, en Black Panther T'Challa regresa a Wakanda, un país aislado del mundo exterior y muy avanzado tecnológicamente, para ser coronado como rey. Sin embarog el protagonista tendrá que enfrentarse a Erik Killmonger, el villano al que da vida Michael B. Jordan. "El mejor desde Loki", asegura Steven Weinstraub de Collider.

"Black Panther es la mejor película del MCU. Me quedé impresionado desde el principio hasta el final y no estoy siendo parcial", afirman desde Geeks of Color.

"Black Panther es increíble, llena de energía y propósitos. Una película de superhéroes sobre la importancia de la representación y la identidad, y de lo trágico que es cuando esto se le niega a la gente. La primera película del MCU sobre algo real. Michael B. Jordan como Killmonger me ha tenido llorado, él es el VILLANO", afirma Jen Yamato de LA Times.

"Black Panther es una carta de amor sobre la raza negra a un mundo que a menudo crea guetos sin darse cuenta de que nuestro planeta se apoya en la raza negra", afirma Trevell Anderson de LA Times.