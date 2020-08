Lanzan tráiler de la nueva cinta “On The Rocks” (Video)

Guadalajara.- El primer tráiler oficial de “On The Rocks”, una nueva película escrita y dirigida por Sofia Coppola protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones, finalmente salió a la luz.

La cinta sigue a una escritora de Manhattan, Laura, mientras solicita la ayuda de su padre playboy, Felix, para seguir a su esposo (Marlon Wayans) cuando ella comienza a sospechar que está teniendo una aventura con un nuevo compañero de trabajo.

Aunque su viaje es un paseo encantador a través de lugares icónicos de Nueva York, Coppola comentó a Entertainment Weekly que la película fue concebida en una encrucijada en su propia vida después de tener el nacimiento de sus hijos.

El tráiler muestra varios diálogos humorísticos y comedia de situación en momentos cáusticos de la vida. Por supuesto, los modales secos y melancólicos de Bill Murray también juegan un papel importante en dar una buena primera impresión.

On the Rocks fue la primera película anunciada por A24 bajo su nueva asociación con Apple TV +. Coppola trabajó por última vez con A24 durante el lanzamiento de The Bling Ring.

On the Rocks, también está protagonizada por Jenny Slate, Jessica Henwick y Barbara Bain, y llega a los cines americanos al mismo tiempo que a Apple TV + este octubre a través de A24 y Apple Original Films.

Esta no es la primera vez que Sofia Coppola y Bill Murray colaboran para un filme, pues ya habían trabajado juntos en filmes como Perdidos en Tokio (2004) y el especial de Netflix A Very Murray Christmas (2015).