Lanzan tráiler de Maléfica 2... ¡Tienes que verlo! (video)

Agencia

Ciudad de México.- Al parecer a Disney le encanta lanzar nuevos tráilers en junio, y tiene cierta lógica si consideramos que se trata del verano –una de las fechas en las que más hay asistencia a las salas de cine–. Apenas ayer vimos el tráiler de Mulan cuando la compañía ahora está presentando el segundo avance de Maleficent: Mistress of Evil.

También te puede interesar: Angelina Jolie negocia su entrada al Universo Marvel

La secuela trae de vuelta a Angelina Jolie en su papel de Maléfica, la villana de la película original de La Bella Durmiente. Si bien, ahora parece que la relación entre Maléfica y Aurora ha mejorado un poco y se encuentra en un camino potencial hacia la paz, todos sabemos que finalmente terminará en desesperación, oscuridad y algo de crueldad, o al menos eso muestra el avance.

Disney también presentó la sinopsis oficial de la película:

“Los años han sido amables con Maléfica y Aurora. Su relación, nacida de desamor, venganza y, en última instancia, amor, ha florecido. Sin embargo, el odio entre el hombre y las hadas todavía existe. El inminente matrimonio de Aurora con el Príncipe Phillip es motivo de celebración en el reino de Ulstead y de los Moors, ya que la boda sirve para unir los dos mundos. Cuando un encuentro inesperado introduce una nueva y poderosa alianza, Maléfica y Aurora se separan en bandos opuestos en una Gran Guerra, poniendo a prueba sus lealtades y haciendo que se cuestionen si realmente pueden ser familia”.

Junto a Angelina Jolie en el reparto se encuentran Elle Fanning, Juno Temple, Sam Riley, Imelda Staunton, Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor y Michelle Pfeiffer. La película está dirigida por Joachim Ronning (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales).

Maleficent: Mistress of Evil llegará a los cines el próximo 18 de octubre.