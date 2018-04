Es una cortina de humo: Laura Bozzo rechaza ser evasora fiscal

Agencia

MÉXICO.- La presentadora peruana Laura Bozzo rechazó que sea una evasora fiscal, como informó el periódico nacional. Aseguró que se trata de una cortina de humo y que siempre ha pagado sus impuestos.

En entrevista para Radio Fórmula, la peruana explicó que siempre ha pagado ella misma sus impuestos y que nunca ha utilizado alguna empresa para evitar pagar lo que debe.

Comentó que el presunto adeudo, originado en 2012, se debe a una mal trabajo de uno de sus contadores. “Desgraciadamente no conozco las leyes de acá”, se justificó.

“No entiendo cómo me pueden cobrar 17 millones de pesos en un año cuando gano 10”, agregó.

Bozzo aseguró que el proceso en su contra es nulo al presentarse fuera de tiempo y negó haber perdido algún recurso, pues este se presentó hace apenas una semana.

“No tengo mis cuentas intervenidas. Hay un proceso, sí; hay un problema de 2012 sí, porque hay contadores que manejaron esto mal. Yo pago cada centavo de mis impuestos, no utilizo empresas para hacer que me paguen”, aseveró.

Remató pidiendo a sus abogados hablar al respecto y rechazó tajantemente que la nombren evasora. “Evasión es cuando una persona se escapa, aquí estoy yo”, concluyó.

Deuda al SAT

Este martes, un diario nacional informó que Laura Bozzo debería 17 millones de pesos al SAT. El crédito fiscal fincado en abril de 2016 deriva de presuntas omisiones de la peruana en el pago del IVA, ISR y IETU en 2012.

El reporte añade que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, desechó por improcedente un recurso con el que la conductora pretendía impugnar la sentencia de un tribunal en Toluca, el cual le negó un amparo contra la resolución del SAT el pasado 25 de enero.

