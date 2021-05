Después de que hace unos días Lolita Cortés le pidió a Laura Bozzo que no regresara al concurso de baile del programa "Hoy", donde hace pareja con Carlos Bonavides, la peruana decidió imponerse ante la llamada "Juez de hierro".

Fue durante la competencia de este viernes en la que Bozzo no sólo hizo una interpretación que los jueces calificaron como "retadora", sino que también le gritó en vivo a Cortés la frase: "Ábrete [email protected]".

"Es un fraude porque la señora no es bailarina y no está aportando y necesitamos tener un concurso de primera calidad", agregó la también actriz de comedia musical.

Laura Bozzo le grita "ábrete perra" a Lolita Cortés, en vivo!!! nunca le grite a ella nada lo dije en general 🔥por cierto soy la más perra y me siento orgullosa para mi no es insulto amo a los perros los únicos leales ♥️ https://t.co/aBCqEHuo59

Laura Bozzo. Insulta a Lolita Cortés en 'Hoy': ábrete perra |JAMAS INSULTE a nadie quien dijo que es una ofensa si yo misma me siento la mera mera de las perras a las que amooooo a mucha honra ♥️♥️fue en general💪🏼ella me insulto🤬 https://t.co/CmWWsiMzDd

A pesar de haber recibido la puntuación más baja por parte de los jueces, al final del programa la resolución fue que la pareja seguirá en la competencia ya que el público la seleccionó como su favorita para ser salvada.

Fue en ese momento que, emocionada, Bozzo salió de escena no sin antes gritar hacia Lolita Cortés el insulto.

Frente al reclamo de la participante Macky González, quien se manifestó ante la falta de respeto, Lola Cortés respondió enseguida que no se sintió ofendida. Finalmente la pareja expulsada por puntuación más baja fueron Emir Pabón y Michelle Vieth.