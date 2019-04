Laura Bozzo murió y revivió durante una cirugía

Agencia

Perú.- La polémica y popular presentadora Laura Bozzo reveló detalles de un suceso en su vida cuando un error médico casi le quita la vida cuando se operó para extirparse en una sesión el útero y ovarios.

Laura Bozzo contó que durante el proceso de la operación quirúrgica, uno de los cirujanos cortó por accidente el intestino de la presentadora, lo que generó un shock séptico que la dejó en estado crítico por momentos.

De acuerdo con el portal de noticias El Debate, estos tres últimos años de mi vida fueron los peores. Los tres años de arresto domiciliario fueron un paraíso comparados con estos tres años. Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga, reveló.

Durante este proceso, reveló que fue durante esos momentos de convalecencia que se enteró de la supuesta infidelidad de Cristian Zuárez, quien había sido su pareja por 16 años, entro otros problemas legales que la llevaron a perder sus casas en Perú y Miami.

"Me enteré por la prensa. Estaba en mi cama con él y me llamó un periodista de Perú y me dijo ‘Laura, acaban de sacar las fotos de él con una argentina y las declaraciones del hermano de Cristian’, porque fue su hermano, su sangre, el que lo vendió. Él había llevado a su mamá, a su familia a la casa de esta señora en Miami y yo no tenía la menor idea", menciona en la entrevista.

Sobre su futuro en la televisión, la polémica conductora afirma que le quedan muchos años más, ya que afirma que seguirá en la pantalla chica hasta que su vida se lo permita.