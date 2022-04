‘Que pase Laura’: el nuevo show de Laura Bozzo

Después de siete años lejos de la televisión y de enfrentar un problema legal con las autoridades mexicanas, la conductora Laura Bozzo revivirá el programa talk show que la hizo famosa ("Laura en América") pero renovado y en una nueva televisora.

"Que pase Laura" es el nombre de la nueva producción que se diferencia del de la primera década de los 2000 porque ahora la "Señorita Laura", cómo es conocida, visitará las casas de las personas afectadas que expongan sus casos en un programa donde ella promete ayudarlos legalmente.

Con este regreso, Bozzo asegura que deja atrás la etapa de depresión que enfrentó mientras estuvo escondida por tres meses para no ser aprehendida por problemas con el fisco mexicano.

"No sirvo para descansar, quiero estar activa. En esos tres meses los abogados apelaron y sustentaron que no era capaz de estar en prisión porque tengo fuertes problemas de depresión",

dijo Bozzo en conferencia de prensa.

La peruana aclaró que ahora son sus abogados los únicos que se encargan de su situación legal en México, pero que tras saldar su deuda con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ya no tiene ningún pendiente económico, además de que está arreglando su situación para volver a viajar a Estados Unidos.