¡Que pase el desgraciado! Laura Bozzo regresa a la Tv

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de hacer varios anuncios a través de sus redes sociales, ya se conocen detalles del nuevo programa que tendrá la polémica presentadora peruana en Televisa. Y mientras muchos ya comienzan a escuchar "¡Que pase el desgraciado!", Laura promete que esta vez será diferente.

"Para mucha gente, le molesta mi éxito".

"Esto que ustedes van a ver es total y completamente renovado, no tiene nada que ver con el programa de Laura. Es un programa totalmente diferente. La esencia (de) ayudar a la gente es la misma. La esencia de cambiarle la vida a la gente es la misma, pero en la calle, en la acción", declaró Bozzo al programa Hoy, informa el portal de entretenimiento E Latinoamérica.

Laura ha estado convocando a la gente a que le cuente sus historias usando el hashtag #LauraYoDenuncio.

Su presencia en el programa de espectáculos también sirvió para que hablara de las críticas y polémicas de las que ha sido centro...

"Yo sé que me critican, me ven y dicen cosas, pero yo sabes qué, a mí lo único que me importa, lo único que me interesa son mis obras. Yo digo: ‘el día que yo me muera, por mis obras me van a conocer, mis cambios a la gente, la ayuda que yo he dado'", agregó, "Para mucha gente, le molesta mi éxito, hay gente que me odia, que me envidia, que dice cosas horrendas de mí y yo me río".

Polémica de Laura

Por mucho tiempo los televidentes le pidieron a Televisa sacar del aire el programa de Laura Bozzo y ahora la conductora quedó vetada luego de que se rumoraba que le darían nuevamente un espacio por lo que está furiosa.

En su enojo Laura amenazó a la empresa con revelar todo lo que sabe sobre los malos manejos que hay el interior y con los productores, informa El Tiempo.

Laura Bozzo le gritó a los policías y a las recepcionistas que le impidieron la entrada debido a que anularon su contrato de exclusividad al cual le faltaban cinco años.

Amenazó con demandarlos y desprestigiarlos además de advertirles que se van a arrepentir por sacarla de la empresa de esa manera.