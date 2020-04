Ni sus hijos sabían: Laura Flores revela que se casó en secreto

México.- La actriz, cantante y conductora Laura Flores reveló durante una entrevista para un programa de televisión que se casó en secreto con Matthew Flanery, y ni sus hijos lo sabían.

La actriz sorprendió al aseguró que contrajo nupcias en octubre pasado en la corte de los Estados Unidos: “Ya que ya nos mudamos a vivir juntos, decidimos casarnos; pero nos fuimos a Plantation a firmar en la corte… Así solitos, sin fiestas, sin nada”.

Luego de ser cuestionado por sus anteriores matrimonios, confesó que no quiere perderse la oportunidad de tener una pareja de por vida: “Tengo fe en que encontré el amor, tengo fe en que estoy haciendo lo correcto. La realidad es que yo no quiero perder la oportunidad de tener una pareja de por vida, yo no me quiero hacer viejita y solita con mis gatos o mis perros. No se me antoja esto de la soledad, no es para mí. Y en segundo lugar, creo que Matthew vale la pena y lo mismo opina Matthew de mí”.

Además comentó que sus hijos se enteraron de su boda hace un mes, ya que por el tema del coronavirus que aqueja a todo el mundo, cambio sus planes de ir a Irlanda con sus retoños y hacer una ceremonia con un pastor allá.

De igual forma, la actriz reflexionó sobre lo que se está viviendo a nivel mundial con el Covid-19: “Dios nos está diciendo algo, tenemos que aprender algo… Y estoy convencida de que nuestras vidas no pueden ser iguales después de esto. Nuestra vida no puede ser igual después de esto porque si sigue siendo igual, no aprendimos nada… ¡Nada!”.

La carrera artística de Laura Flores comenzó en el grupo Hermanos y Amigos. Después de un tiempo, la actriz decidió embarcar en la actuación. Su primera oportunidad la tuvo en la telenovela “El combate”, protagonizada por Ignacio López Tarso.

En el teatro ha participado en puestas en escena como: Los Fantásticos (1981), Nuestro amor de cada día (1983), Jesucristo Superestrella (1984), Fausto (1985), Sugar (1992), Tenorio Cómico (1992), repitiendo esta obra dos años después, y Monólogos de la vagina en (2002).