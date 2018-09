‘La Tesorito’ también tendrá serie en Netflix

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Laura León “La Tesorito”, fue invitada al programa "Intrusos", que conducen Aurora Valle, Martha Figueroa, Juan José Origel y Maca, y aprovechó para platicar de sus proyectos entre los que se encuentra una serie en la famosa plataforma de entretenimiento Netflix.

De acuerdo a Vanguardia, la también actriz confesó que a lo largo de sus 40 años de carrera ha hecho muchas telenovelas y se río de sí misma al verse en imágenes antiguas, y comentó "mira en lo que me he transformado" y ante la risa cómplice de Juan José Origel agregó, "me ha costado una fortuna, pero lo logré".

Relató que nunca tuvo parejas que se dedicaran a la actuación, "nunca" afirmó, y luego dijo que porque no se dio. "Nunca se dio".

Laura se dijo agradecida con la vida por su carrera y añadió que da gracias a Dios por sus hijos y sus nietos, "son mi vida y mi adoración mis hijos". Declaró además que tiene seis nietos que son su “ilusión".

Y con su característico buen humor, cuando le preguntaron que si tenía novio y dijo que no, no tardó en agregar que estaba "toda entelarañada". Aunque luego comentó que hacía yoga.

Cuando cuestionaron que si volvería a la telenovelas, aclaró que no, aunque dijo que tiene otros proyectos, entre estos una serie con Netflix sobre la historia de su vida.

"¿Vas a contar todo?", le preguntó Origel y sin dudarlo respondió, "Claro, claro. Por supuesto y a decirle a mis reinas adoradas que cuiden el tesoro, que vale una fortuna", la cantante no dio más detalles acerca de la fecha de estreno de su próxima serie.