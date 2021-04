Escándalo: Falso sacerdote embauca a Laura Zapata

Laura Zapata fue víctima de un estafador disfrazado de sacerdote católico, pero la actriz no se quedó callado y lo balconeó en redes sociales.

De acuerdo con el relato de la hermana de Thalía, conoció al llamado “padre Paco” cuando ofrecía una misa en memoria de su tía Martha Zapata, en la funeraria Gayosso, en la Ciudad de México.

Tras ello, el joven “sacerdote” la contactó y le ofreció sus servicios afirmando que era ahijado del padre José de Jesús Aguilar. Ante su insistencia, que Zapata consideró hasta cierto punto amable, aceptó y le pidió que le diera los Santos Óleos a su abuela Eva Mange, de 103 años.

Pero todo se vino abajo cuando Laura Zapata subió una foto de ella con el supuesto sacerdote.

Usuarios de redes sociales alertaron a la actriz que el “padre Paco” no es sacerdote, sino una persona que usa a los artistas para subir fotografías y a partir de ellas, buscar favores en el medio artístico.

“Nadie en la iglesia católica lo conoce. No tiene credenciales para oficiar y si mucha labia para engañar”.

Pero no sólo fue eso.

Zapata reveló que las redes sociales le compartieron imágenes “indignantes” del supuesto sacerdote, en la que éste compartía fotos en ropa interior a otros hombres, e incluso, daba “Me gusta” en Twitter a imágenes subidas de tono.

“Denúncielo. Las otras no las pongo por pudor. Es inadmisible que alguien se aproveche de la iglesia y buena fe de las personas.”

Laura Zapata reveló que el supuesto sacerdote recibió ayuda económica de ella y de su familia cuando supuestamente se enfermó. Además, muchos amigos y familiares lo contactaron para que oficiara misas por sus fallecidos.

La actriz alertó a Carmen Salinas y Felicia Mercado, otras figuras de la farándula mexicana que tuvieron contacto con el supuesto sacerdote.

Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco... no es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornograficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata. A raíz de esto. me busco 🧵