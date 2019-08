Le deseo salud y felicidad, dice Liam a Miley

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Liam Hemsworth compartió un mensaje en Instagram sobre su separación de su ahora ex esposa, Miley Cyrus.



"Hola a todos. Sólo una nota rápida para decir que Miley y yo nos separamos recientemente y le deseo salud y felicidad en el futuro.



"Éste es un asunto privado y no haré ningún tipo de comentarios a periodistas o medios de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Amor y paz", dice el mensaje del histrión.



Junto con el texto, el actor compartió una fotografía de un atardecer en la playa.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth confirmaron su rompimiento el pasado sábado

Horas antes de que la separación se hiciera oficial, la intérprete de "Wrecking Ball" fue captada tomada de la mano y besándose con la influencer Kaitlynn Carter en el Lago Como, Italia.



El histrión de Los Juegos del Hambre fue visto en su natal Australia acompañado de su hermano Chris Hemsworth, el pasado domingo.