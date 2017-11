Le rompen el corazón a Consuelo Duval

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La comediante Consuelo Duval está pasando por un mal momento y es que, tras un romance fugaz con Jesús Ortiz, hijo del famoso productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien la dirige en la obra "Hijas de su Madre", terminó su relación.



De acuerdo a El Debate, el empresario tiene otra relación con una mujer llamada Stephanie desde hace cuatro años y medio, incluso viven juntos en Monterrey, este motivo orilló a la también actriz a finalizar el romance.

Según Tv Notas una persona de la producción "Hijas de su madre" reveló que, aunque Duval sabían de esa relación, la cual supuestamente se había terminado, no fue así y decidió alejarse pues no le interesan hombres mentirosos y con compromiso.

"Llevo seis años sola, y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre"

"Resulta que él tiene una relación con otra mujer desde hace más de cuatro años, y hasta viven juntos en Monterrey, y cuando salió la revista, pues se le cayó la mentira, ya que ambos se enteraron.

'(Consuelo) le dijo que prefería cortar cualquier vínculo, pues no le gusta que la involucren es ese tipo de cosas; no es de las que pase por alto un engaño. Seguramente la novia sí lo perdonará y seguirán su relación, pero allá ella".

Ventaneando fue el encargado de preguntarle a la "Nacaranda" si ya tenía algún pretendiente a lo que ella contesto.

"Sí estoy... es que yo les había dicho que nunca me iba a enamorar. Pero bueno, llevo seis años sola, y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre. Nos caíamos muy bien y estamos empezando una amistad muy linda y a mí me late el corazón, no sé si a él, a mí sí".

Consuelo reveló también como es la relación del productor con sus hijos a lo que ella comentó: "Les cae bien y ven a su mamá feliz y ya se empiezan a sentir preocupadones. Lo conocí y me decía a mí misma, 'tú no, ya bloqueaste esa parte de tu vida', y no mira".