¡Legado para Akira Toriyama! Dragon Ball tendrá parque temático en Arabia Saudita

Semanas después de la muerte de su creador Akira Toriyama, se construirá en Arabia Saudita el primer parque temático del mundo dedicado al universo de cómics, películas y juegos de Dragon Ball, informó Variety.

El lugar estará centrado en el mundo de Son Goku, un alienígena proveniente del planeta Vegeta con poderes sobrenaturales que adquiere conocimientos en artes marciales y que por azares del destino emprende un viaje para recolectar las siete esferas del dragón las cuales al reunirlas provocan que aparezca un ser llamado Shen Long el cual puede conceder deseos, se ubicará en Qiddiya.

El espacio ocupará más de 500 mil metros cuadrados, casi el doble del tamaño de Disney World en Florida, contará con siete áreas diferentes que recrean varios lugares icónicos de la serie original, como Kame House, Capsule Corporation y Beerus's Planet.

NO, NO, NO, NOOOOOOOO 🤩



Llega el único parque temático de Dragon Ball Z, el cual contará con siete áreas diferentes recreando lugares icónicos de la serie original, como Kame House, Capsule Corporation y Beerus's Planet.



El Parque abrirá sus puertas en 2027 junto con un Shen… pic.twitter.com/GTkKx9T4aU