'Legalmente Rubia' llegará a Prime Video como serie de televisión

La franquicia de ‘Legalmente Rubia’ volverá nuevamente a deleitar a sus fieles fanáticos, aunque está vez las sorpresas y el color rosa regresarán a través del mundo de la televisión con Amazon Prime Video.

Según informes de Deadline y Variety, Reese Witherspoon lidera el proyecto, que es una serie derivada actualmente en desarrollo en los estudios de Amazon MGM Studios.

Con la producción ejecutiva a cargo de Reese Witherspoon, Josh Schwartz y Stephanie Savage, esta nueva encarnación de ‘Legalmente Rubia’ ofrecerá un nuevo enfoque de la historia que cautivó al público en las salas de cine a inicios de la década de los 2000, aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto.

En el anuncio no se especificó el nombre de los actores que protagonizarán la historia ni si Witherspoon retomará su icónico papel de Elle Woods.

Anteriormente se informó que Amazon estaba buscando desarrollar nuevos proyectos basados en propiedades intelectuales que obtuvieron control tras su adquisición de MGM en 2022. Legalmente Rubia fue uno de esos proyectos, junto con otros como La Barbería y Robocop.

