Lele Pons y Guaynaa, así comenzó su historia de amor

Lele Pons acaba de vivir uno de los momentos más emotivos, luego de que Guaynaa le pidiera matrimonio en el festival de música "Tomorrowland", frente a miles de personas, pero ¿cómo comenzó la historia de amor? Aquí te lo contamos.

En 2020, Lele y Guaynaa hicieron una colaboración musical con el tema "Se te nota" y, así como describía la canción, muchas y muchos de sus seguidores aseguraban que entre ellos había una química que rebasa el talento y la profesionalidad, pues luego de tres meses del lanzamiento del tema, confirmaron que había comenzado un noviazgo, en vísperas de las fiestas decembrinas.

Luego de un tiempo, la pareja concedió una entrevista a la revista "People", en la que revelaron que se habían conocido un año antes de colaborar musicalmente, en una sesión de fotos en la que tuvieron la oportunidad de conversar y percatarse que congeniaban muy bien.

Detallaron, que uno de los gustos que compartieron fue su amor por la salsa, por lo que se coordinaron para salir a bailar con un grupo de amigos.

Más adelante, las salidas hicieron que su lazo amistoso se estrechara, y fue en esa época en que idearon cantar a dueto, y luego de unos meses, en diciembre de 2020, emprendieron un viaje, a propósito de las vacaciones de invierno.

Pons recordó que fue entre la nieve que descubrió que se había enamorado de Guaynaa, ya que para la artista, su pareja es una persona muy familiar, que siempre prioriza su relación con las personas que más ama.

"Me siento en paz con él, el tiempo pasa muy rápido cuando estoy con él y me gusta, me divierto mucho con él", dijo a la revista.