Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El director Martin Scorsese y uno de sus actores fetiche, Leonardo DiCaprio, volverán a unirse pronto en la gran pantalla. Y lo harán en un proyecto por el que ambos mostraron su interés hace ya unos años: la adaptación del libro Killers of the Flower Moon de David Grann, un thriller basado en hechos reales.

La historia, ambientada en los años veinte, se centra en la cadena de asesinatos de miembros de la tribu de los Osage en Oklahoma después de que la explosión de la industria petrolera les convirtiera en millonarios. Esta fue una de las primeras grandes investigaciones sobre homicidios del por entonces recién formado FBI, publica el portar Hipertextual.

También te puede interesar: ¡Wow! Guillermo del Toro llevará 'Pinocho' a Netflix

Ambos se interesaron por la adaptación cinematográfica del libro, hecha en 2016 y, de hecho, DiCaprio era una de las principales opciones cuando J.J Abrams era el más cercano a la silla del director.

Como tantos otros proyectos de Hollywood, la película ha dado muchas vueltas por los despachos y, al fin, Scorsese y DiCaprio han sido confirmados como director y actor protagonista respectivamente. Ambos ejercerán también como productores y Eric Roth (Forrest Gump, El curioso caso de Benjamin Button) será el guionista.

“Cuando leí el libro de David Grann, comencé inmediatamente a verlo, la gente, los escenarios, la acción y supe que tenía que convertirlo en película. Estoy muy emocionado por trabajar con Eric Roth y reunirme con Leo DiCaprio para llevar esta inquietante historia americana a la pantalla”, dijo Scorsese.

Está previsto que el rodaje dé comienzo en verano de 2019 y se espera que tenga lugar en Oklahoma.

Martin Scorsese, recientemente premiado con el Princesa de Asturias, está en plena postproducción de The Irishman, su nueva película sobre gángsters junto a Robert De Niro y Al Pacino para Netflix; DiCaprio tampoco está trabajando con actores y directores desconocidos: se encuentra inmerso en el rodaje de Once Upon a Time in Hollywood, la novena película de Quentin Tarantino en la que también veremos a Brad Pitt o Margot Robbie.