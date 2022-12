Leonardo DiCaprio podría estar iniciando nuevo romance con modelo de 23 años

El actor de 48 años de edad, Leonardo DiCaprio; se encuentra envuelto en un nuevo romance, con una joven modelo de 23 años de edad y quien resultó ser una de las hijas del legendario actor Lorenzo Lamas.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por el diario Daily Mail, el protagonista de El renacido, fue captado junto a la modelo Victoria Lamas, cuando estaban saliendo de un exclusivo restaurante al que solo pueden acudir los miembros.

Se indicó que él iba vestido con jeans y una camiseta negra, mientras que Lamase llevaba un top, leggings y chamarra en color negro.

Llama la atención el gran parecido que existe entre Victoria Lamas y las exnovias de Leonardo Dicaprio, quien parece tener gustos muy específicos, como el pelo largo castaño y ojos de color claro.

Ambas figuras se retiraron de The Birds Street Club por separado, sin embargo, fueron captados abordando el mismo auto.

